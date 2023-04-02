一般多認為吸入高壓氧，也就是高濃度氧氣可抗老化、增強記憶力，但上月（3月）刊載於國際期刊的研究指出，慢性缺氧與「高海拔」居住者較少出現心血管疾病有關，且人體在適應缺氧時，血糖會顯著降低，因此可避免罹患糖尿病、心血管疾病等慢性代謝疾病。

胸腔科名醫蘇一峰在其臉書上分享一份於3月17日發表於期刊《Cell Metabolism》（細胞代謝期刊）的研究，主題為「急性與慢性缺氧條件下器官重新分配葡萄糖和脂肪酸代謝」，研究發現，慢性缺氧會讓大腦、肝臟、腎臟增加對脂肪酸的攝取和氧化，進而可降低罹患慢性代謝疾病的機率。

蘇一峰表示，該研究讓小老鼠在低氧環境待3周，小老鼠一開始在接觸低氧環境時，會不太動以節省氧氣，待其習慣低氧環境後開始恢復運動，其體內的血糖濃度竟然改善，且增加身體脂肪的代謝，身體對糖與脂肪酸的利用度也增加。

該研究指出，小鼠的新陳代謝似乎在缺氧環境中發生了永久性改變，經歷缺氧的動物體內血糖水平和體重都較低，研究人員認為，這些變化類似在生活在氧氣稀薄的高海拔地區者所出現的身體狀況，長期住在高山者罹患心血疾病和糖尿病的機率較低，例如住在海拔超過4,500公尺的200萬人罹患糖尿病和冠心病等代謝疾病的機率低於其他人。