芯費大戰連假不停歇！徐巧芯拜票堵費鴻泰互尬 追問「這事」爆推擠尖叫倒地

國民黨台北市議員徐巧芯和現任立委費鴻泰爭取第七選區（信義、南松山）立委提名，兩人今天在中崙市場狹路相逢，過程中徐一度推擠倒地，場面混亂。國民黨立委李德維今在臉書批，徐巧芯為衝媒體曝光、創造聲量，到菜市場堵黨內初選對手，要給予譴責；徐巧芯也在留言處正面回應「不需要老了以後欺壓年輕人」，兩人展開激烈筆戰。

李德維說，看到徐巧芯為了衝媒體曝光、創造聲量，為自己的選情升溫與利多，到菜市場堵黨內初選對手，真的不得不說「總統不要初選，徵召是對的」。

李德維表示，過去他們都說黨內是一家人，可以競爭、不能鬥爭，所以國民黨才存在上百年，雖然他也有不滿、也會發牢騷，但他重視黨的整體發展，不會只顧自己的生存與壯大，而現在他的這一套想法似乎完全過時與落後，「只要對自己有利，只要自己能夠出頭，就神擋殺神、佛擋殺佛，是，我就是談徐巧芯議員」。

李德維批，徐在松信立委初選不斷向黨內同志嗆聲，而且下手越來越重，有這樣的必要性嗎？這也會讓其他人思考，若自己參選，徐也會這樣針對嗎？大家當然避之唯恐不及。他說，就算黨內初選通過，也需要其他黨內同志的協助與幫忙，立委是單一選區，必須群策群力，光靠自己難成大事。

李德維認為，年輕人要發展，正當且正面，但可以有正道與正事做，不需要嫌棄與攻擊前輩與同志，因為每一個人都會老，同志也會是好助力。

李德維說，他承認他的想法有點過時，但這是他學習到的從政做法，希望中華民國與國民黨生存發展，不希望單一病態的立委初選導致國民黨的政黨形象朝負面方向發展，進而影響2024總統立委選舉，「贏了自己輸了整體，又如何？」

徐巧芯則在留言處說，當面詢問有沒有機會在立委初選辦一場辯論會，讓人民知道路線主張，哪裡是「嗆聲」？不正當嗎？沒有走正道嗎？而今天的情況是她被推擠，然後費鴻泰完全不顧她就直接往前走，完全沒有問跌倒在地上的她還好嗎，「請問這樣有風度嗎？有同志愛嗎？每個人都會老，但不需要老了以後欺壓年輕人！」

李德維隨後回應「松信那麼大，是費委員故意來跟妳的行程？故意堵妳？若是，我譴責他；若妳去堵他？我譴責妳。」徐巧芯則說「黨內同志見個面就叫堵？我們是什麼彼此的殺父仇人嗎？同台一起表達團結不好嗎？笑死」，李德維再批「妳覺得妳是去表達團結的嗎？笑死」。

徐巧芯解釋，她是想當面詢問是否可以敲出辯論會時間，以及費鴻泰何時可以收回「罷免徐巧芯」的粉絲頁按讚，因為她到現在仍然反對國民黨立委與民進黨側翼勾結，就這麼兩件事，傷害了誰的團結？李德維則說「我不是費委員的發言人，我只是反對國民黨初選負面選舉影響全黨」，兩人筆戰就此打住。