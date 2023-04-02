高市府觀光局2日宣布好消息，旗津海水浴場4月起開放戲水，民眾可以下水衝浪、游泳，海水浴場也設有救生站，隨時支援突發狀況。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局2日宣布好消息，旗津海水浴場4月起開放戲水，民眾可以下水衝浪、游泳，海水浴場也設有救生站，隨時支援突發狀況。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

旗津地區是國內外各地遊客到訪高雄的必經之地，旗津海水浴場更是相當適合情侶、親子、家人們漫步踏浪欣賞夕陽及大海的最佳景點，高市府觀光局2日宣布好消息，旗津海水浴場4月起開放戲水，民眾可以下水衝浪、游泳，海水浴場也設有救生站，隨時支援突發狀況，也讓民眾可以安心玩水。

高市府觀光局長高閔琳表示，旗津海水浴場位於旗津廟前路底附近海岸，沙質細軟、海水清澈，而且不收門票，深受國內外遊客喜愛，全年都適合觀海踏浪，而4月至10月春夏旺季開放戲水，總吸引大批玩水人潮，更有不少衝浪愛好者來此衝浪。

高閔琳指出，旗津海水浴場旁設有沖水設備及洗手間等公共設施，方便戲水民眾使用，為了因應4月海水浴場開放，觀光局已針對旗津救生站作好所有機具大保養檢修工作，準備迎接大批遊客造訪，旗津救生站目前配置7名救生員、2台沙灘車、2台水上摩托車以及其他水上裝備，隨時支援海水浴場突發狀況。