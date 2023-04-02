斯里蘭卡交通部長古納瓦德納（Bandula Gunawardane ）在受訪時表示，斯里蘭卡希望擴大與俄羅斯在運輸和航空交通領域合作。

據俄羅斯衛星通訊社報導，古納瓦德納稱，「斯里蘭卡計劃在運輸領域與俄羅斯發展合作，包括擴大航空交通和整體交通方面合作。」

俄羅斯和斯里蘭卡於去年10月恢復了此前因俄羅斯航空公司（Aeroflot）客機被扣押而暫停的航班運行。航班恢復後，斯里蘭卡民眾用舞蹈和鮮花迎接了首架飛抵該國的俄羅斯飛機。

去年6月2日，俄羅斯航空公司（Aeroflot）的空客A330-300客機在斯里蘭卡被扣押，俄航很快暫停了前往斯里蘭卡首都科倫坡的航班。俄羅斯外交部向斯里蘭卡駐俄大使表示抗議。

後來，斯里蘭卡法院裁定，俄航與愛爾蘭Celestial Aviation Trading 10 Limited租賃有限公司之間的糾紛屬於完全商業性質的，應在雙方之間解決，不涉及政府，並撤銷了俄航客機離境禁令。隨後，飛機與機組成員飛回了莫斯科。