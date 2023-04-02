香港律政司司長林定國表示，就《基本法》23條立法是港府的憲制責任，而這個責任一定要負，他希望在立法方面今年內會有成績，但由於仍有工作要做及未完成，因此很難定下立法的具體時間表。

香港《信報》報導，林定國在一個電台節目表示，律政司和保安局成立了特別小組，差不多每週都開會研究，檢視和研究如何優化相關法律，參考其他司法管轄區的做法，了解哪一方面更適合香港。他強調，23條立法要深思熟慮，既要能應對相關問題，而且法例亦要有持久性，就立法問題他們會盡快進行。

另談及香港國安法，林定國稱，過去兩年多以來，該法針對的只是「極少數危害國家安全的人」，發現因觸及國家安全法而被捕的人少於250人，其中20多人被定罪，對比全香港700多萬人是極少數。他稱，對於新落實的法例，執法部門和司法機關必定有學習階段，隨著更多國安法案例產生，落實上一定會有增進。

至於國家安全教育，林定國指，近年市民聽多了國家安全概念，理解亦增加，但國家安全意識要永遠存在，有關知識是永無止境，亦要日新月異，政府會透過「全民國家安全教育日」推廣。