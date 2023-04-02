農業處建議農民在透過生物防治荔枝椿象的同時，也搭配人工摘除卵塊。（彰化縣政府提供）

正值荔枝、龍眼害蟲荔枝椿象產卵期，為防治荔枝椿象為害果園，彰化縣政府已展開相關行動，陸續施放144萬雙平腹小蜂，透過雌小蜂將卵產於荔枝椿象內，以有效降害蟲卵的孵化，達到生物防治的最佳效果。

彰化縣政府農業處今年防治荔枝椿象防治期程分為三階段，目前為第二階段。正值椿象產卵盛期（3月至4月），該處已於3月29日啟動第一次無人機，於荔枝、龍眼主產地彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉釋放平腹小蜂，並於田中鎮、二水鄉搭配人工懸掛平腹小蜂盒，陸、空雙進合擊。

農業處指出，雌小蜂會將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒無法順利孵化出椿象若蟲，20天後從卵內羽化的平腹小蜂又可於田間繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，且每10至14天施放1次，連續3次，預計將有144萬隻平腹小蜂在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，再繁殖子代，藉此循環有效降低害蟲卵的孵化。

農業處表示，運用無人機施放平腹小蜂，可深入難以到達的區域，既可友善環境、節省防治人力、時間，同時也可減少化學農藥施用及逐年降低荔枝椿象危害。

每年3月及4月為荔枝椿象的主要產卵期，5月過後，荔枝椿象的若蟲開始大量出現，危害時期可持續至7月、8月。農業處強調，荔枝椿象的若蟲有群集性，且體型較小、對藥劑敏感，若能把握此時透過平腹小蜂大軍精準防治，可有效降低若蟲危害，也可降低來年田間蟲源。

彰縣府也呼籲農友也應搭配移除成蟲及摘除卵塊等物理防治多管齊下，絕不能因為今年氣候較往年冷，荔枝椿象甦醒較慢、密度較低而掉以輕心，請農友務必配合防治，避免荔枝椿象大爆發。