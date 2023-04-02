總統蔡英文的「民主夥伴共榮之旅」持續進行中，有支持者力挺蔡本次過境美國的停留時間達到5天4夜，認為這樣的長時間就是突破，還稱是訪美等級，不過媒體人謝寒冰道出真相，強調外交是講求實際，自HIGH完全沒有用。

謝寒冰昨（1）日在中天節目《週末大爆掛》表示，外交突破有幾個重要的指標，包括能否前往首府、能見到何層級的官員等，如前總統馬英九訪陸，一開始接機層級越傳越高，最後來的是國台辦副主任陳元豐，結果就遭酸不被尊重，但事實上蔡英文抵達美國時，接機的除了華航之外，就只有民間組織AIT，「蔡英文一個官員都沒見到，那這層級是不是很低？」

「這些小丑真的丟人現眼到極點！」謝寒冰指出，蔡英文此行出發前，美國白宮國安會發言人柯比就已明言是過境非訪問，若要拿停留時間說嘴，那蔡乾脆學電影《航站情緣》一樣一直待在美國機場，「可以嗎？有人比這個嗎？會不會太丟人」。

謝寒冰直言，若蔡英文此次確定見不到眾議院議長麥卡錫，那就沒有再過境美國的理由，還不如去復活節島看石像拍照，只怕連智利政府都不讓蔡去觀光，「如果麥卡錫都見不到，也不能去華府，那我請問回去再過境美國到底什麼意義？」