國內夜尿症比想像中更常見，根據研究，全台約有250萬名40歲以上熟男飽受夜尿困擾，而夜尿次數多不僅影響睡眠，也會造成睪固酮降低。醫師提醒，熟男如遇每晚排尿多於2次千萬別輕忽，應盡速至泌尿科就醫，否則恐引爆軟上加軟的性福負循環。

台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華表示，根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中有近9成5夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1／3的「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。

黃冠華說，夜尿成因多，包含膀胱儲存能力變差、慢性疾病用藥、睡眠等問題。然臨床觀察，主要造成患者「夜間多尿」困擾的最大宗原因來自荷爾蒙分泌不足，通常在晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素(ADH)，使尿量減少、尿液濃縮。

然隨著年紀增加，腦下垂體能力會逐漸退化，一旦身體抗利尿激素分泌不足，就會造成夜間尿量太多，台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚指出，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的賀爾蒙「睪固酮」會以每年1％的速度逐漸下降。另外，隨著男性年齡增加，腦下垂體也會逐漸退化，導致抗利尿激素分泌不足，引發夜間多尿困擾。

黃冠華分享，目前已有抗利尿激素等賀爾蒙藥物可幫助患者減緩夜間多尿症狀。根據美國研究顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。國外臨床數據也顯示 8 ，當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。

廖俊厚提醒，熟男們當越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制。建議民眾如自覺有問題不要拖，應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。