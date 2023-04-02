烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏一小時談話，討論俄烏戰爭前線狀況和兩國防務合作。

據俄羅斯衛星通訊社，澤倫斯基在即時通訊軟體Telegram頻道發文稱，「在與馬克宏的一小時交談中，實質性且有效地討論了烏法防務合作，並詳細闡述了前線狀況。」他指出，雙方還討論了「烏克蘭和平方案」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）此前表示，澤倫斯基所謂的「和平方案」與和平毫無關係。她說，「這不過是一套脫離現實的、對我國最後通牒式的要求，包括從俄羅斯的地區，頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、扎波羅熱州、赫爾松州甚至克里米亞撤軍，支付賠款，到國際法庭自首。烏克蘭這一方案的目的，就是在西方的幫助下讓俄羅斯投降。」

俄羅斯此前已就對烏供武問題向北約國家發出照會。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，任何包含援烏武器的物資都將成為俄羅斯的合法目標。克里姆林宮稱，西方國家向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，而且會產生負面影響。拉夫羅夫還表示，美國和北約在直接參與烏克蘭衝突，不僅通過提供武器，還通過在英國、德國、意大利及其他國家境內進行人員培訓。

俄羅斯於2月24日在烏克蘭展開特別軍事行動。俄羅斯總統普丁稱行動任務是「保護那些8年來一直遭受基輔政權欺凌和種族滅絕的人」。他表示，行動的最終目標是解放頓巴斯，並為保障俄羅斯安全創造條件。