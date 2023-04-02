嘉義市南興國中管樂旗班某自閉症學生疑遭校園霸凌，監委王幼玲調查後，質疑校方未遵照法規程序，致相關事件無法查明妥處，監察院通過糾正嘉義市府及南興國中，南興國中強調校方積極與家長溝通，但程序與作法未能得到監察院認同，會繼續啟動相關調查，市府教育處則說，針對監察院糾正部分，市府已立即督導學校重新檢視並完備相關程序，也會請學校積極關心學生在校學習狀況，並給予協助。

監察院接獲南興國中管樂旗班某自閉症（下稱甲生）學生家長陳情，指出甲生遭到同學及師長體罰、肢體及網路霸凌，王幼玲申請自動調查，調查報告指出，甲生家長投訴「甲生受同班之乙生肢體霸凌」，南興國中對此進行校安通報後，啟動防治校園霸凌因應小組，卻在調查期間自行召開家長協調會議，對此教育部指出，「召開家長協調會」並非法規程序，南興國中作法與校園霸淩防制準則未符。

南興國中校長柯博議表示，學校接獲疑似霸凌與體罰事件皆有按程序完成校安通報，並啟動調查召開相關會議，為維護學生學習權，讓雙方學生都能盡快回到學習正規，並使教學得以順利進行，校方積極與家長進行溝通了解，但程序與作法上未能得到監察院的認同，會根據糾正事項，繼續啟動相關調查。

市府教育處也表示，學校確實依規定進行校安通報也啟動調查程序，針對體罰事件學校已完備調查程序，市府亦轉請教育部報結。而霸凌案因家長提出放棄調查申請，因此學校依校園霸凌防制準則規定終止調查。針對監察院糾正部分，市府已立即督導學校重新檢視並完備相關程序，也會請學校積極關心學生在校學習狀況，並給予協助。