清明連假第2天民眾攜家帶眷出遊，桃園市2日各風景區舒適燈號都是綠燈，並未出現塞車狀況，另隨著政府普發6000元與多民眾都已入袋收到，桃園市各大百貨商場出現逛街採買及上餐廳人潮，業者普遍認為普發6000元有助帶動消費人潮，也看好這波買氣將延續至母親節檔期。

中壢SOGO百貨店長黎冠里表示，全民普發6000元引發熱議，直接提高消費者對流行性商品的消費意願，包含美妝保養、春夏流行服飾、戶外旅行用品銷售量可望提升，正逢清明兒童節5天連假人潮湧現，店內也順勢舉行「美麗購物慶」，祭出化妝品、香氛特別回饋滿5000送500元及銀行促刷等活動，化妝品最高回饋率達15％，優惠加上滿額贈，隨之帶動上半年第二波的業績高成長。

黎冠里說，迎接兒童節來臨，中壢SOGO舉辦許多精采的活動，從桃園首場霹靂IP英雄主題快閃及假日IP見面會，還包括SOGO小兵日記兒童憲兵特勤＆陸軍體驗營，以及ThanQ俱樂部春季同樂會火龍騎士，讓孩子們能夠盡情享受節日的樂趣；另外還有環保綠生活的十二籃植物X文創市集、說故事愛地球等活動，家長與孩子們可以參與豐富多彩的遊戲和手作活動，體驗多樣樂趣無窮的親子時光。

桃園市各大風景遊樂區在2日則未出現塞車狀況，包含大溪老街、竹圍漁港及永安漁港等，在下午開始出現較多車流但未造成回堵。大溪老街業者指出，以往清明連假通常第1天及第2天民眾返鄉掃墓，可能要到第3天才會明顯出現出遊人潮，接下來假期還有3天加上天氣逐漸變好，不擔心遊客數量問題。