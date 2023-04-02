被時代雜誌封為百大影響力人物的建築巨擘隈研吾（Kengo Kuma），今（2）日旋風在台南公開登台，首度與白天鵝建設董事長陳清堯、清景麟建築團隊董事長林聰麟，台日地產「三巨頭」同框，宣示為清景麟建築團隊和白天鵝建設攜手合作的台南指標大案「巴克禮PARK」，操刀設計，為隈研吾在南台灣首度揮軍住宅的建築作品。

日本知名建築師隈研吾今天在台南公開現身，參加清景麟建築團隊所舉辦的國際建築全球發表會。清景麟建築團隊攜手白天鵝建設機構推出的台南「新都心重劃區」重量級代表作—「巴克禮PARK」力邀日本國寶級建築大師隈研吾操刀設計。

「巴克禮PARK」位於台南祟聖路一段和崇賢一路、崇賢二路口，基地面積達2,127坪，由清景麟地產公司投資興建，隈研吾建築都市設計事務所設計，清揚國際實業負責銷售，規劃為地上15樓、地下3層的住宅大樓，戶數約232戶，主要以45~68坪的3~4房產品為主，預計2028年8月完工。

隈研吾在發表會上表示，樹是這項設計案的靈感來源，樹的魅力是可以感受大自然森林的感覺，森林中的光影瞬息萬變，光線的角度也會隨著季節改變，因此，這個建築物立面不將只有一種面貌，而是隨著時間變化或是季節變化展現出不同的樣貌，如同森林樹枝間灑落的各種光影變化。隈研吾也分享這座可以感受光影的「樹林地標建築」的設計理念。

另外，並且與高雄市立美術館館長李玉玲，進行設計對談，暢談隈研吾對台南的城市印象與建築設計理念。今天活動也邀請到前太陽馬戲團舞者張逸軍老師，帶來「森態」舞作，呼應隈研吾建築師注重建築和自然的融合，將自然素材的形態和肌理，透過演出者的手法和身體動作，呈現出最原生的觸動和風貌。

這次清景麟建築團隊與隈研吾的合作，已在台灣引起話題討論，也受到國際媒體的關注，爭相報導，讓台灣建設品牌「清景麟」躍上國際。清景麟董事長林聰麟為了迎接隈研吾蒞臨，再度委請題字「清景麟」品牌的書法藝術家蔡崇三，以「大象無形」四字致贈給隈研吾建築師，讚嘆其建築概念的宏觀境界，卻不拘泥於一定的事物和格局。而擅於書法創作的隈研吾，也現場親筆揮毫，回贈林聰麟，展現親和力。

「巴克禮PARK」基地位於台南新都心重劃區，因東京奧運主場館—「新國立競技場」設計為大眾熟知的隈研吾建築師，以擅長的「負建築」、「融合自然環境」為啟發，期望本作品不只創造森林般環境，也保留森林的記憶與大樹下生活的樹林社區，更為台南增添國際級的樹林地標。

清景麟建築團隊在台灣累積30年的房地產服務經驗，在建築規劃上不斷求新求變、追求卓越。林聰麟指出，台南是台灣的古都，有相當豐富的文化及歷史底蘊，而1棟建築物至少可存續50至80年，因此希望可以在台南留下一座富有設計性與美感的世界級的建築，特別力邀建築作品遍及全球30個國家的KKAA合作，KKAA過去的作品以公共建築、飯店、商業設施居多，這次邀到隈研吾設計集合式住宅，期望讓台灣的民眾也有機會住在大師設計的作品中。

台南對隈研吾來說，是氣候宜人的地方，也是非常適合生活的地方，這次的巴克禮PARK建築設計，完美融合台南的地方風情，是一棟能感受到風、感受到光的建築，同時也是一棟擁有舒服光影的建築。另外，位於生產路與崇明路口的的清景麟品牌形象館，也以日式侘寂風藝廊樣貌，蛻變登場，首檔推出「The Art of Living」展覽，透過隈研吾的論述解其建築概念及其建築美學的養成，並展出「星巴克太宰府天滿宮表參道店」、「濟州球藝術別墅」、「丹麥新安徒生博物館」、「Oribe Tea House ( 織部茶室 )」四件建築模型。除了大規模尺度的建築模型外，也可以同步看到隈研吾先生以建築為啟發，所創作的小型物件設計，包含設計家具、精工飾品、使用建築工地的網布所製成的皺提袋與手巾、3D列印太陽眼鏡等，透過隈研吾的建築美感延伸到切實美學應用，融入到人人都能接觸的生活。

林聰麟表示，此次與日本建築大師合作，可以感受到日本團隊細緻的思維與材質應用上的巧思，無論從建築外觀到內部公設空間設計，展現出一流的設計感與獨特性，相當與眾不同，全案只有232戶，是非常值得收藏的限量俬宅。