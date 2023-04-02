Two homer night? Thompson with a double-double! pic.twitter.com/YE9zsCsXOp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 2, 2023

道奇外野手崔斯湯普生（Trayce Thompson）2日對戰響尾蛇轟出了難得的單場3響炮，包括1支驚天滿貫轟，個人進帳8分打點，幫助道奇以10比1大獲全勝。崔斯湯普生是NBA金州勇士隊球星克雷湯普生（Klay Thompson）的弟弟，他在棒壇苦熬多年，終於逐漸站穩了大聯盟。

哥哥克雷湯普生2011年參加NBA選秀，2011-12球季就進入職籃舞台，首季212萬美元年薪，本季更是超過4000萬美元。崔斯則是在2009年選秀被白襪挑中，磨練到2015年8月才登上大聯盟，之後浪跡多支球隊，本季他已32歲，獲得道奇1年145萬美元合約。

此戰湯普生打第七棒，道奇首局攻勢強大，輪到他的時候已經進佔滿壘，面對昔日的名投手「瘋龐」龐加納（Madison Bumgarner），湯普生揮空第一顆進壘的曲球，第二顆變速球被他逮中轟出中外野圍牆，滿貫全壘打！道奇單局灌進5分。

第5局下半，響尾蛇換投手，被道奇攻佔一二壘，又是輪到湯普生，再度轟出中外野圍牆，幾乎同一個位置，3分全壘打！第7局下，馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春炮轟下道奇第9分，第8局下湯普生再來一發陽春炮，又是中外野差不多的位置，單場第3次發動空襲警報！道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）6局失1分勝投入袋。

湯普生成為隊史第8位「單場8打點」的球員，他有參加本屆棒球經典賽，雖然他們家都是美國人，但是經典賽異常寬容的規則讓他可以代表英國隊，他對美國隊轟了全壘打，還幫助英國摘下賽史首勝。