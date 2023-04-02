白河警方查獲撲克牌職業賭場，賭客大多是阿公阿嬤級長輩。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

流動式職業賭場藏身台南市後壁區上茄苳一間鐵皮屋民宅，吸引賭客在清明連假期間玩撲克比大小，警方1日下午4時許假扮掃墓者走進庄頭埋伏，衝入賭場逮人，驚動一群阿公阿嬤級賭客，以為是愚人節玩笑，見警方出示證件才認栽。

白河警分局日前掌握一個職業賭場，以玩撲克比大小押注方式，流竄在後壁區偏僻庄頭開賭，集團成員十分謹慎，經常更換賭博聚點，這次選擇落腳處是藏身在上茄苳顯濟宮旁鐵皮屋，門口都有人把風，出入要道都是小巷弄，車輛無法進入，一有陌生人走進庄頭，就會被察覺。

警方見附近有墓地，趁清明連假首日返鄉者多，假扮掃墓民眾埋伏，成功混進庄內，沒想到門口不見把風者，警員趁機衝入庄頭，進屋才發現把風人員也在賭桌上玩起來。

賭客見一群便衣刑警衝進屋內，驚愕莫名，以為是愚人節玩笑，確認警察身分後，大嘆倒楣「反正我也跑不動了」警方發現賭客多數年紀偏高，還有戴斗笠來賭場的阿嬤，供稱剛工作完來看熱鬧。

警方破獲這個俗稱「目賊仔」流動賭場，查獲李姓主持人，負責清注的黃姓男子，提供場地的賴姓屋主，另外還有賭客8人，現場賭資17萬餘元、監視器鏡頭1個，有撲克牌及骰子賭具，李男等3人依刑法賭博罪嫌移送臺南地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁處。