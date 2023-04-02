清明連假親子遊，新北市政府農業局推薦到有「台灣綠茶的故鄉」，走訪三峽茶區特色景點，4月10日前在地5家茶行推出期間限定好茶優惠，一起來品嚐新鮮春茶及體驗三峽茶產業之美。

三峽茶樹種植面積約180公頃，主要分布從橫溪至大豹溪流域之中低海拔山區，自清朝來自中國的移民開始墾殖，已有200餘年歷史，清末至日治時期更大量出口特色茶至全球茶飲市場，締造茶金盛況。

因應戰後來台軍民的飲茶習慣，開始作綠茶，而特色茶碧螺春為綠茶的一種，乾茶外觀新鮮碧綠，芽尖白毫顯著，形狀細緊捲曲似螺旋，自每年春分至清明節前採摘一心二葉嫩芽，故命名為碧螺春，或「明前茶（取清明節前之意）」，清明連假正是碧螺春風味最棒的賞味時節。

三峽在地5家茶行聯手推出4月10日前來店打卡、分享按讚即送好禮，包括天芳茶行推出送茶包，部分商品享有9折優惠；祥興茶行推出9折優惠，滿額2000元加贈送小禮物；統一茶行推出牛軋糖等商品9折優惠；大埔製茶廠送精美小禮物；日盛茶行推持茶鄉觀光護照送茶包、指定商品(碧螺春和蜜香紅茶)9折優惠外。另外還有「青柑綠奶」特色茶品，5月20日前於山海咖啡、錸寮咖啡等10家商家期間限定販售，連假期間一探三峽特色景點，至茶行與茶師交流互動泡茶秘訣、製茶秘辛。

台北大學海山學研究中心耗費一年走訪三峽茶區，規畫有白雞線、橫溪線、老街線及溪南線共4條茶鄉旅遊路線，民眾喜歡欣賞風景可選白雞線，到向陽茶園喝臺茶18號阿薩姆與金萱紅茶，也可選擇到清幽的白雞登山步道，享受寧靜舒緩身心，步行到行修宮祈福，午後時光，還可以在行修宮旁的市集拜訪亮點茶莊谷芳有機茶園，品茗碧螺春與茶師交流品茶，也可到大埔製茶廠，販售養身油品苦茶油、茶籽油及沐浴清潔用品等多元茶產品，與茶樹來一場物盡其用的感官體驗，最後再登上鳶山一覽三峽夜景，享受親子歡聚時光，深入走讀三峽茶產業。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，活絡地方經濟，符合永續發展目標。