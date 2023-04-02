以《金髮尤物》知名全球的奧斯卡影后瑞絲薇斯朋近期向法庭訴請離婚，結束他與圈外人老公吉姆托特近13年的婚姻，兩人撫有1子田納西，日前瑞絲薇斯朋提出聲明表示：「在經歷審慎地思考及抱持著對對方的尊重之下，我們決定離異，這個決定並不容易。我們曾經有過數年的美好時光，現在我會帶著對前夫的尊敬與愛與他走向人生不同的章節，現在對我們來說最重要的是孩子的幸福及快樂。」

瑞絲薇斯朋與前夫吉姆托特在婚前有簽署婚前協議書，現在瑞絲薇斯朋也表示會將此協議書提交法院，希望能獲得目前10歲的兒子的撫養權。另外，兩人也被法院要求需要接受強制的育兒課程教育，並在60天內提交結業證書。

瑞絲薇斯朋在一場派對上與前夫吉姆托特相識，吉姆托特為好萊塢知名經紀公司的經理人，當年她大讚與身為圈外人的前夫在一起能享受更多隱私及自由，倆人在約會不到1年後結為連理，考量到瑞絲薇斯朋的第1任丈夫是同為好萊塢演員的瑞恩菲利普，當年因男方出軌女演員而離婚，不難理解瑞絲薇斯朋在圈外人身上找到更多安全感。