前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午至湖南大學和陸生交流座談。（藍孝威）

前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午至湖南大學和陸生交流座談。（藍孝威）

前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午至湖南大學和陸生交流座談。（藍孝威）

前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午10點15分到湖南大學和陸生交流座談。馬英九在總結時表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」據了解，馬英九這段發言，大陸媒體很有默契的不報導。

這場座談在湖南大學超級計算中心的會議室舉行，共有28名台生和32名陸生面對面交流。在總結時，馬英九提到兩岸對「一個中國」的定義，先解釋台灣的觀點，除了《憲法》外，同時在《兩岸人民關係條例》第2條定義什麼是台灣地區、什麼是大陸地區。

馬英九表示，「台灣地區是指台、澎、金、馬，大陸地區就是台澎金馬以外我們的領土。各位懂我的意思嗎？所以不論是在台灣、不論在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」

馬英九繼續說明大陸對「一個中國」的定義：在大陸1983年《憲法》前言裡，「台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。」

馬英九舉德國、法國為例，既不同文、也不同種，但可以從世仇變成朋友，「兩岸不一樣，我們不但同文同種，而且雙方都堅持一個中國的利益立場，這一點非常的重要。」

馬英九表示，「希望在此前提下，儘管現在我們分屬兩邊，雙方有各自的制度、各自的政策，但是我們希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流，讓年輕人在他年輕的階段就知道，我們必須要往這個方向走。」

馬英九指出，這是他這次帶學生來大陸參訪很重要的目標，「我們年紀都已經大了，光靠我們是不夠的，讓這些生力軍把這個工作往後繼續推動下去，大家說對不對？」

此時，大久學堂的台灣學生大聲鼓掌，還有人叫好，而陸方學生則略顯尷尬，只是禮貌性拍拍手。

座談中，一位湖南大學陸生用湖南話歡迎馬英九回家，接著用普通話請教馬英九，「第一次真正來到大陸，想像中的家鄉和這次實際看到的家鄉，有何不同？」

接著，馬英九以湖南話回覆，「湖南伢子（小孩）回來了！我的湖南話還可以吧？」逗得在場陸生頻頻鼓掌。

接著馬英九以湖南話談起他的公職生涯，「1987年做蔣經國先生的英文翻譯，有一次在接見外賓之後，他問我最近有沒有什麼特別的事情？我說，有啊，台北市鬧區西門町有很多老兵，身上穿著衣服，上面寫著『想家』，他們想回大陸老家探望親人，但是政府還沒開放。和經國先生反應後，透過兩岸紅十字會居中協調，1987年11月2日開放赴陸探親。」

此外，湖南大學校長段獻忠在開場致詞時表示，近年來，湖南大學與台灣社會各界交流廣泛，與台灣高等院校輪流舉辦湖湘文化傳統與現代人文精神學術研討會，合作開展儒家文明與中國書院主題研究。去年河南大學岳麓學院與台灣大學歷史系、哲學系聯合舉辦了中國書院學術研究和教授。

段獻忠預告，今年6月湖南大學還將舉辦一項學術活動，誠摯邀請台灣師生前來參加。「國家的希望，民族的未來在青年。青年是兩岸交流中充滿朝氣的力量，馬先生帶領台灣青年學生前來交流，一定能夠進一步促進兩岸青年學生交流交往，增進兩岸青年學生心靈契合。」

段獻忠表示，疫情前，湖南大學每年選派幾十名學生到台灣學習交流，並連續15年邀請台灣師生來校參加湖湘文化夏令營。目前學校有台灣學生65名，他們與大陸的同學一同上課，一起生活，親密無間。