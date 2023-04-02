中選會主委李進勇1997年到2001年曾任基隆市長。（本報系資料照／張志康基隆傳真）

內政部長林右昌去年12月25日才卸任基隆市長一職。（本報系資料照／張志康基隆傳真）

日前基隆市政府宣布，去年中由公民團體提出的「基隆護海公投」經基隆市政府審查通過，可以進行第二階段連署。但當天立刻遭中選會發出新聞稿認為違反公投法令規定。讓這個基隆市的第一個地方公投案，形成了兩個基隆市前市長，合力PK現任市長謝國樑的局面。

台電計畫在基隆市的協和電廠設置天然氣發電機組，並將於外木山海域興建第四天然氣接收站。去年6月，公民團體「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，並於6月17日達成第一階段連署後，將公投案送進基隆市政府。

時任基隆市長的林右昌，要求公投提案人補正資料，收件後仍有疑義，市府去年8月陳報行政院認定。到了去年12月16日，內政部函覆基隆市府，認為該公投案非屬地方自治事項。

現任基隆市長謝國樑去年12月25日上任後，認為護海公投案絕對屬於基隆地方自治範圍事項，同意提案人就原案補正送件審查，提案人於3月10日將補正送進市府，基市府於3月31日宣布通過，可以進行第二階段連署。不過，中選會31日當天便發文認為基市府的處置不符相關規定。

「基隆護海公投」一案，自此形成了基隆市政府與中選會、內政部等兩個中央部會的攻防。而巧的是，這兩個部會的現任首長，都曾經擔任基隆市長，形成「兩個基隆前市長PK現任市長」的局面。

中選會現任主委李進勇，1997年以民進黨提名身分參選基隆市長，並在藍營分裂情況下當選。但2001年競選連任時，遭國民黨提名的許財利拉下馬來，但他也是基隆有史以來第一個民進黨籍的基隆市長。

林右昌今年1月31日接任內政部長，他受訪時指出，內政部並沒有「駁回」護海公投，而是將公投的法律意見與提案內容審議結果回覆給地方政府。林右昌說，地方公投的准駁權在地方政府。

謝國樑1日痛批內政部與中選會，限縮地方自治權利，進而要沒收公投的行政處分，這對基隆市民或全體國民不公平。更引用林右昌發言直指：「既然准駁權在地方政府，我准許又有什麼問題？」