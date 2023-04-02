前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午到湖南大學和陸生交流座談。座談開始前，馬英九率學生參觀八年抗戰勝利後，湖南大學的受降舊址。（藍孝威攝）

前總統馬英九率領大久學堂學員，今天上午到湖南大學和陸生交流座談。在這場座談開始前，馬英九率學生參觀八年抗戰勝利後，湖南大學的受降舊址。

抗戰勝利後，中國國內分區受降，以長沙為第一。所謂長衡區，指南自衡陽，北達岳陽為範圍；代表中國陸軍總司令部受降的主官，是第四方面軍司令官王耀武中將，代表長衡岳區20餘萬日軍投降主官，是日本第20軍司令官阪西一良中將。

當時參加受降儀式的中央社記者張弓撰寫的《長衡區受降記》一文，詳細記錄了受降經過：1945年9月15日，臨時大禮堂受降會場經過精心佈置，呈現出肅穆莊嚴的氣氛，該會場由第四方面軍外事處長董宗山少將指導設計。室內正面懸掛中、美、英、蘇四國國旗及紅色木質V字，臨時大禮堂左面懸掛有同盟國國家領導人畫像。

馬英九在參訪時，提到了兩名日本軍官，其一是1945年9月15日正午，抗日戰爭中國戰區中國陸軍第四方面軍長衡地區受降儀式在湖南大學科學館（今一辦公樓）205會議室舉行，日寇第20軍司令阪西一良向王耀武將軍呈遞了降書。此外，1945年8月15日最後的台灣總督安藤利吉投降後，送去監獄後自盡。

湖南大學坐落於中國歷史文化名城長沙，前臨碧波蕩漾的湘江，後倚秀如琢玉的嶽麓山，素有「千年學府、百年名校」之稱。

學校辦學起源於公元976年創辦的嶽麓書院，是中國同址辦學時間最長的高等學府，歷經千年變遷，弦歌不輟，始終保持文化教育的連續性，是中國高等教育發展的生動縮影和世界高等教育的罕見奇跡。

1903年改制為湖南高等學堂，1926年正式定名湖南大學，1937年成為全國16所國立大學之一。