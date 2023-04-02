中和警分局聯合環保局稽查人員加強取締改裝噪音車輛。（警方提供）

為維護民眾夜間寧靜及用路品質，新北市中和警分局會同環保局稽查人員昨（1日）晚實施「環警聯合稽查」勤務，選定中和民德路、壽德街口違規改裝車輛出沒熱點，加強取締噪音車輛，共舉發非法改裝7件、無照駕駛2件及交通違規5件，均依法處以罰款並責令改善。

中和分局表示，新北市府已公告深夜22時至翌日上午6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」車輛行駛於道路，違反規定者將由環保局按噪音管制法告發，處3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

昨晚聯合稽查人員共舉發非法改裝計7件、無照駕駛2件及相關交通違規5件，依法告發將處900元至1萬2000元罰鍰，並責令其檢驗與改善。

中和分局長陳忠龍呼籲，警方將持續不定時、不定點執行取締違法改裝噪音車輛勤務，請年輕朋友切莫擅自改裝車輛製造噪音；另針對道路上競速、無照駕駛、酒後駕車及危險駕駛等違規行為，強力稽查取締，維護市民安寧安全的居住環境。