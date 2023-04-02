中信兄弟今天為彭政閔舉行「23」號背號引退儀式，賽前將有一系列儀式，包含「彭政閔等比樂高」揭曉、拍照見面會，兄弟象第一位穿23號的路易士也將現身為「恰恰」獻上祝福。
彭政閔2001年以選秀狀元之姿加盟兄弟象，生涯斬獲5次打擊王、1座安打王，2010年獲選年度最有價值球員，生涯獲獎無數，從2001年起連續19年入選明星賽成為聯盟紀錄。2019年9月29日，球團為彭政閔舉辦引退賽及引退儀式，隔年起擔任兄弟球團副領隊兼農場主管。
今天球團為彭政閔舉行背號引退儀式，成為中信兄弟入主後第一人，賽前儀式流程出爐，下午3點將舉行樂高揭幕、見面會及拍照會，「黃衫軍」第一代穿23號的路易士也將現身致詞，為彭政閔獻上祝福。
不少球迷為了搶購「Forever 23限定套組」，昨天比賽結束後就留在球場外排隊，今天賽前排隊人龍也已排到路口，就是為了見證彭政閔重要的時刻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。