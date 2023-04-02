中信兄弟今天為彭政閔舉行「23」號背號引退儀式，賽前將有一系列儀式，包含「彭政閔等比樂高」揭曉、拍照見面會，兄弟象第一位穿23號的路易士也將現身為「恰恰」獻上祝福。

彭政閔2001年以選秀狀元之姿加盟兄弟象，生涯斬獲5次打擊王、1座安打王，2010年獲選年度最有價值球員，生涯獲獎無數，從2001年起連續19年入選明星賽成為聯盟紀錄。2019年9月29日，球團為彭政閔舉辦引退賽及引退儀式，隔年起擔任兄弟球團副領隊兼農場主管。

今天球團為彭政閔舉行背號引退儀式，成為中信兄弟入主後第一人，賽前儀式流程出爐，下午3點將舉行樂高揭幕、見面會及拍照會，「黃衫軍」第一代穿23號的路易士也將現身致詞，為彭政閔獻上祝福。

不少球迷為了搶購「Forever 23限定套組」，昨天比賽結束後就留在球場外排隊，今天賽前排隊人龍也已排到路口，就是為了見證彭政閔重要的時刻。