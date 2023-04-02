現代人傳訊息會加上Emoji表情符號，表示當下的心情，一名男網友指出，與朋友分享色色的東西時，會固定使用一個臉紅吐舌頭又流汗的表情符號，代表「好色情」，不過最近卻從一名女生朋友那收到一樣的符號，讓原PO想歪，好奇她是什麼意思，引發討論。

原PO在Dcard發文，昨天與女性朋友聊天，抱怨晚上發生的爛事，結果聊到一半她突然傳來兩人的合照安慰原PO，寫說「好啦，給你看帥哥啦，夠帥吧」，還有一個臉漲紅、吐舌頭流汗的表情符號。讓原PO傻住，因爲平常跟男性友人互相分享一些色色的東西時，都固定用這符號，表示「好色情」，沒想到會從女生身上收到這圖案，是什麼暗示嗎？「一般女生用這個是表示什麼啊？」

一名男網友指出，與朋友分享色色的東西時，會固定使用臉紅吐舌頭又流汗的表情符號，現在卻有女生傳給他這圖案。(示意圖，達志影像提供)

文PO出後，許多女生看傻眼，原來這圖案是有色色的意思，「好可怕以後不敢亂用了，原來男生會亂想」、「我都用在講X話欸，以後不敢亂用了」、「沒用過，我還以為這個圖是被辣到還是跑太喘，一直在想什麼時候可以用上」。

也有網友跟原PO的想法一樣，「這前後文不就是在撩你啊」、「我用都是色色的」、「對我來說大概類似啊嘶的意思」、「很辣、很性感、流口水的意思」，還有人說「很討厭這個符號，看起來像是要約炮」。