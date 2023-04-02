繳納期限屆滿日，視其為非假日或例假日，其滯納金計算如下：繳納期限屆滿日若為非假日，自屆滿日翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。

繳納期限屆滿日若為例假日，則繳納期限順延至次1工作日，自順延後屆滿日之翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。

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