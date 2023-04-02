繳納期限屆滿日，視其為非假日或例假日，其滯納金計算如下：繳納期限屆滿日若為非假日，自屆滿日翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。
繳納期限屆滿日若為例假日，則繳納期限順延至次1工作日，自順延後屆滿日之翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。
4、5月是報稅旺季，包括使用牌照稅、個人綜所稅和房屋稅等，財政部高雄國稅局表示，為維護納稅人權益及確保國家財政稅收如期實現，稅捐稽徵法第20條業經修正，滯納金加徵方式由「每逾2日」修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1％，最高加徵率由原本的15％降為10％，今年1月1日起施行。但請民眾仍要如期繳稅。
繳納期限屆滿日，視其為非假日或例假日，其滯納金計算如下：繳納期限屆滿日若為非假日，自屆滿日翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。
繳納期限屆滿日若為例假日，則繳納期限順延至次1工作日，自順延後屆滿日之翌日起算第1日、第2日、第3日繳納不加徵滯納金，第4日、第5日、第6日繳納加徵1％，第7日、第8日、第9日繳納加徵2％，以此類推，最高加徵至10％滯納金。
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