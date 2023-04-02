該局呼籲，營業人於稅籍登記地以外處所舉辦臨時特賣會，除應依規定開立統一發票外，應於活動開始前，先行向稅籍登記所在地之主管稽徵機關申請核備，以避免爭議。

遊樂園收取門票得不開發票 但仍要報繳營業稅
經營繁殖販售寵物 應辦理稅籍登記課徵營業稅
兒童節、清明連假 多處展館免費入場
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