該局呼籲，營業人於稅籍登記地以外處所舉辦臨時特賣會，除應依規定開立統一發票外，應於活動開始前，先行向稅籍登記所在地之主管稽徵機關申請核備，以避免爭議。
租用場地舉行臨時特賣會 應開統一發票
高雄國稅局指出，有民眾來電洽詢，公司在稅籍登記地址以外舉行臨時特賣會活動應如何開立發票。高雄國稅局表示，營業人於登記地以外處所舉辦臨時特賣會活動，應依加值型及非加值型營業稅法第32條及統一發票使用辦法第13條規定，攜帶統一發票並於銷售貨物時開立統一發票交付消費者。
高雄國稅局指出，有民眾來電洽詢，公司在稅籍登記地址以外舉行臨時特賣會活動應如何開立發票。高雄國稅局表示，營業人於登記地以外處所舉辦臨時特賣會活動，應依加值型及非加值型營業稅法第32條及統一發票使用辦法第13條規定，攜帶統一發票並於銷售貨物時開立統一發票交付消費者。
該局呼籲，營業人於稅籍登記地以外處所舉辦臨時特賣會，除應依規定開立統一發票外，應於活動開始前，先行向稅籍登記所在地之主管稽徵機關申請核備，以避免爭議。
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