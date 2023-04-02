高雄國稅局指出，有民眾來電洽詢，公司在稅籍登記地址以外舉行臨時特賣會活動應如何開立發票。高雄國稅局表示，營業人於登記地以外處所舉辦臨時特賣會活動，應依加值型及非加值型營業稅法第32條及統一發票使用辦法第13條規定，攜帶統一發票並於銷售貨物時開立統一發票交付消費者。