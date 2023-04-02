海軍左營後勤支援指揮部潛修工程處洪姓士官長與鍾姓中士於2021年5月冒用廠商的身分，進入營區偷取銅鎳不修鋼管。海軍門衛後來發現，回報上層後知悉此事。橋頭地院審理後，各依刑法之行使偽造特種公文書罪及偽造署押罪，各處有期徒刑5月；緩刑兩年，需服勞務50天。

洪、鍾二人利用在潛修處船體場的職務之便，於2021年5月22日駕駛未經核准的租賃小貨車進入海軍基地的左支部劍龍營區，偷載海軍左支部所有的銅鎳不銹鋼管（此涉犯陸海空軍刑法之竊取其他軍用物品罪嫌，獲不起訴處分）。洪姓士官長明知未獲得某廠商的同意，竟在會客登記簿上填寫冒用廠商的資料並用印，瞞過門衛。

該營區值日官後來察覺有異，回報總值日官，查獲兩人冒名進入營區。此案經憲兵指揮部高雄憲兵隊移送橋頭地檢署並起訴。橋頭地院審理後，認為洪、鍾二人屬於共同正犯，案發後坦承犯行，態度良好，相信兩人不會再犯，予以緩刑兩年。

但法官為了強化兩人的法治觀念，記取教訓，依刑法諭知兩人在緩刑期間應提供50小時的義務勞務，並保護管束。可上訴。