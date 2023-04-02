大陸男星陳曉被網友誇有「旺妻體質」，合作過的女星紛紛翻紅，連戲外真實的太太陳妍希也因此在大陸接了不少節目。近日，港媒報導，劉詩詩拍古裝片有意找陳曉搭檔，好巧不巧剛和陳曉合作完《夢華錄》的老搭檔劉亦菲也有意找陳曉「再續前緣」，雙方開始一場搶人大戰，而陳曉至今還沒做決定，左右為難。

據《東網》報導，陳曉出道25年，每每拍攝電視劇都會讓戲中女主角竄紅為頂流女神，如《陸貞傳奇》的趙麗穎、《那年花開月正圓》的孫儷、《夢華錄》的劉亦菲，而劉亦菲去年回歸演電視劇，交出了漂亮成績單，對下部作品依舊戰戰兢兢，推掉成龍邀請的電影《傳說》後，決定接拍小說改編的電視劇《玫瑰的故事》，並點名希望再和陳曉合作。

無獨有偶，劉詩詩接演的《狐妖小紅娘竹葉篇》劇組最近也看上陳曉的高人氣，形成兩部戲的劇組都力邀陳曉加入的窘境，而陳曉目前還在看劇本，已知兩部戲目前都是以女主角視角為主的劇情，故事模式差不多，因此還沒下定論。

陳曉被封有「旺妻體質」。（圖／中時資料照片）

而陳妍希和陳曉結婚7年多，近期女方上《半熟戀人2》分享當初來電經過，她坦言之前把陳曉當小朋友看，直到拍戲結束兩人再度見面要為戲宣傳時，陳曉突然開口說：「其實我覺得妳還滿像我老婆」，一句玩笑話拉近了兩人關係，之後陳曉來台灣拍戲，陳妍希便當地主接待對方，私下才譜出戀曲，兩人婚後還天天會對彼此說我愛你，用行動化解婚變謠言。