民眾也可搭乘「309高美線」，到擁有台中最美夕陽的高美濕地，欣賞此生必訪的落日餘暉美景。(台中市政府提供)

乘坐「151阿罩霧線」至霧峰原流新創聚落，體驗屯區歷史與人文景緻，具有不一樣的人文風情。(台中市政府提供)

春天是出遊的好時機，趁著清明5天連假安排一趟戶外小旅行。台中市政府觀光旅遊局指出，建議民眾來台中搭乘「台中觀光公車」，悠閒輕裝出遊；推出153谷關線、309高美線及151阿罩霧線，3條主題路線；沿途更有超過60家特約優惠商家，絕對是清明連假最佳的旅遊選擇。

觀旅局長陳美秀說，台中觀光公車共有153谷關線、309高美線、151阿罩霧線3條路線，分別可通往山、海、屯人氣景點，每條路線都有別具特色的戶外景緻。旅客選擇「153谷關線」探訪山林，舒適的節氣到東豐自行車綠廊騎乘自行車，或前往谷關稍來步道短程健行，最後到谷關溫泉廣場或溫泉公園泡腳放鬆，在山林環抱下舒緩身心。

陳美秀指出，民眾也可搭乘「309高美線」體驗明媚的海線風光，漫步到東海藝術商圈、在清水眷村文化園區尋找時代遺留的軌跡，最後再到擁有台中最美夕陽的高美濕地，欣賞此生必訪的落日餘暉美景；體驗海線「風的故鄉」特有的濃濃人情味。

觀旅局表示，如果遊遍山城與海線，那可乘坐「151阿罩霧線」至霧峰原流新創聚落，體驗屯區歷史與人文景緻，結合現代美學的亞洲大學及老眷村重生的光復新村等，具有不一樣的人文風情，不用自己開車飽受塞車之苦，絕對值得旅客前來與春風悠閒漫旅，。

陳美秀強調，台中觀光公車除可上車投現、憑電子票證刷卡乘車外，也提供行動支付掃碼乘車服務，使用悠遊付、一卡通MONEY及icash Pay等乘車碼QR Code即可輕鬆的掃碼搭乘；旅客只要帶上手機，搭配景點套票即可輕鬆安排旅程，這是清明連假的最佳選擇非常便利。