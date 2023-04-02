隈研吾現場揮毫寫下「自然共生」，左為清景麟建築團隊董事長林聰麟。(曹婷婷攝)

日本建築大師隈研吾(右二)旋風抵台，清景麟建築董事長林聰麟(中)與白天鵝建設董事長陳清堯(左一)等人與他合影。(曹婷婷攝)

隈研吾在他的手繪稿留下簽名。(曹婷婷攝)

時代雜誌百大影響力人物、日本建築巨擘隈研吾4月2日現身台南分享設計理念。他闡述，希望讓建築成為一種媒介，透過將自然生態納入生活，並導入台南在地氣候、海與風等元素，讓住在建築的人甚至周邊的人都感到幸福，還當場揮毫寫下「自然共生」。

隈研吾旋風抵台，據了解，此行僅在台南公開現身參加清景麟建築團隊舉辦的國際建築全球發表會，今天上午的發表會由高雄市立美術館館長李玉玲與隈研吾展開設計對談，隈研吾也暢談他對台南的城市印象以及他此次於台南操刀設計，可以感受光影，融入自然的「樹林地標建築」理念。

隈研吾讚揚台灣最大的特色就是宜人氣候與人的溫暖，被問到對台灣印象深刻的建築時？他說，自己從台灣很多建築作品，看到與地方特色元素結合的作品。而他也提到，自己在設計時有別於其他建築師，因多數建築師都是「先設計建築再想材料」，但他則是先想材料，才設計建築。

隈研吾在台灣雖有多項建築作品，但他今天也說，一直希望能在台南留下一棟屬於他的設計，剛好有這個機會。他認為，台南的氣候、海洋、人文等都很溫暖，他希望在這裡留下給人幸福、溫暖感受的建築，全程都透過翻譯闡述理念的他，受訪時也展現親和力，難得吐露4個中文字「我愛台南」。

清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，台南是台灣的古都，有豐富文化及歷史底蘊，很多傳統建築物經過10年、20年就顯得老舊，因此，希望能在台南打造一棟百年建築，跟周遭所有環境一起成長，即使50年、100年也能跟周遭環境與自然共生。