減重是現代人追求健康的重要途徑，醫師表示，若認為估算食物熱量太燒腦，他建議採無腦必瘦吃法，方式為捨棄油炸等料理方式，以及8分飽，此種進食方式讓人不用計算熱量，餓了就吃、吃到不餓就停止，且此吃法因為能讓人持續，就無「停止就復胖」的問題。

腎臟科醫師王介立常在其臉書分享減重、瘦身及最新醫療資訊，他昨（1日）在臉書表示，如果要他提供無腦的必瘦吃法，他會提供2原則，第一就是要放棄所有不健康的料理方式，例如高油、油炸、高糖，第二為不要吃得太飽，也就是8分飽。不過他也強調此減重法適用無慢性病者，也就是飲食自由度高的人。

他表示，無腦吃法就是不用計算熱量、不用記品項，只吃接近原型食物，包括白飯、水果、堅果、鮭魚、地瓜、牛、豬、蛋等，吃什麼均可。至於吃到8分飽，簡單的體感法為，吃飽後一口氣爬樓梯到5樓，而無肚子太漲的不適感，「如果要瘦得更快，就是吃到不會有飢餓感就好。」

他並表示，他不建議吃一堆低熱量密度的東西去撐胃來避免飢餓感，因為這樣除了將胃容量撐大，並無實質好處，且吃大量低熱量的食物會將胃撐大，導致日後更難減重，而高熱量密度食物不用吃太多就可以有飽足感，重點是不要吃太快、吃到剛好即可。