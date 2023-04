壞特?te預告將在6月生日前夕發行第二張專輯。(夢芝林提供)

金曲新人壞特?te在歷經創作低潮的自我懷疑,蟄伏6個月後現身,本周末南下參與一年一度的「大港開唱」,第二次參與盛會的她化身DJ在大港放歌,更首唱最近發行的單曲〈Finally〉。她也自曝6月生日前夕「終於要發專輯了」的喜訊!

壞特?te從去年底開始閉關創作第二張專輯,日前發行單曲〈Finally〉,創作靈感是自己幾年前曾與一位聊得來的對象密集聯絡,後來不知怎麼地,對方竟突然消失,過一陣子又忽然滿懷熱情出現,讓她有感而發。歌曲講述的便是,她擺脫過去所沉溺的一段感情束縛而體悟重生的心境。而乍聽像是情歌般的鋪陳,更是壞特 ?te 沉澱六個月後的心靈成長所思所想的總和,「不被外在拘束,不為別人期待,自己選擇自己想要的,才能為了自己快樂努力而活。」

壞特 ?te 透過新歌娓娓道來,自己過去半年遇到的創作低潮,以及得獎後卻迷惘的心路歷程,壞特 ?te 不知道為何卻有種失去以往創作的動力和熱情,深陷「不快樂」、「不滿足」,亦萌生「想逃跑」的情緒,後來她自問自答:「音樂原本是逃離考試壓力的出口,但為什麼變成工作後卻成了壓力而不快樂?」在她尋找快樂的過程中,最後透過冥想及內觀課程的幫助,發現到自己「不快樂」的原因其實來自於自身「不知足」,歌詞中一句「人就是賤~ We’re never content with what we have…」正是她自省後的體悟,她表示:「人總是貪嗔痴各種沒得到的東西,得到後又無法滿足於現況。唯有活在當下 更為了自己的快樂在努力生活, 而不是為了別人的期待。」

壞特 ?te更在 MV 中盡情搖擺、大跳chill舞,擺出許多擠眉弄眼的可愛表情。大展表演張力的她更顯自信,她坦承在「孵出」新歌後整個人的身心靈狀態瞬間提升,最重要的是讓自己的音樂世界再度運轉,不僅心情很放鬆,開始與團隊彼此互丟創意,在鏡頭前的表演也更有想法,她笑說:「自己在跳怪舞的時候,心裡特別有 feel,感覺自己幽默的靈魂有被引出來一些。」