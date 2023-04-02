Netflix復仇劇《黑暗榮耀》一播出便掀起全球追劇熱潮，第二季一更登上非英語影集「全球第一」寶座，許多劇迷也紛紛在看完第一遍後，開始分析及討論劇中暗藏的伏筆及細節，其中由宋智友飾演崔惠程童年時期有一幕，她與童年的朴涎鎮在教堂裡無罩激凸的一幕受到討論，如今宋智友也揭開這場戲的拍攝內幕。

在《黑暗榮耀》第一季中飾演青少女時期的朴涎鎮找來李蓑羅、崔惠程穿著白衣激凸現身教堂活動，主要是為了氣李蓑羅的父親，而這一幕在播出後引發觀眾熱議，多數人皆認為「激凸應該是假的」、「看起來像CG」對此，宋智友解釋，確實是假的「劇組體貼演員，特地讓我們戴著模型拍完該顆鏡頭」且雖自己在劇中的角色是未成年，但實際年齡已經25歲的她對於這項大尺度演出是沒有太大問題。

童年的朴涎鎮找來李蓑羅、崔惠程的「無罩激凸戲」引發熱議。（圖／擷取自微博）

此外，宋智友曾在採訪時透露，接下這個角色時相當苦惱「我跟車珠英前輩實際只差了7歲，感覺她可以親自演自己的童年，我也想過能夠演她的童年嗎？」但導演表示會選她主因是她的眼神相當強烈，更直虧她「如果是妳欺負人的話，感覺會很可怕」但也是這句話才讓她決定加入劇組。

宋智友過去以韓劇《龍王保佑》正式出道，在演藝圈已默默耕耘三年的她，曾參與過《加油吧威基基2》的演出，更在2019年就與「朴涎鎮」林智妍合作出演林智妍主演的韓劇《Welcome 2 Life》，如今憑藉演出《黑暗榮耀》受到不少關注。