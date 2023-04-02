台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區餐廳主廚近日精心設計融合在地與時令食材的隱藏版甜點。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區餐廳主廚近日精心設計融合在地與時令食材的隱藏版甜點。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區自去年8月27日開幕，迄今吸引超過萬人造訪，也是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區。紅葉谷園區包含商店展售商品、餐廳菜色都選用當地食材，強調重視在地文化及產業串連，此外，餐廳主廚更精心設計融合在地與時令食材的隱藏版甜點。

選用在地食材、融合原民特色食材入菜，本身是紅葉村布農族人的主廚杜上琾說，近日研發多項甜點，包含馬告紅烏龍戚風蛋糕、荖葉布朗尼、自製晚崙西亞柑橘搭配嘉賓果果醬千層酥餅。

其中選用食材包含鹿野紅烏龍、原民香料馬告、深山野生的山荖葉、泰源特產晚崙西亞、自家阿姨栽種的樹葡萄，都採用在地部落或台東縣內的食材。

杜上琾說，這幾項甜點花了1個多星期研發，手法採中西式合併，不過，這些商品還未正式上市，目前這幾個品項在菜單上是看不到的，但如果客人特別預約，這些甜點將會成為隱藏版的小驚喜。

然而，廚房都會選用最當季、現有的食材來發想菜色，所以不是每次來都能吃到這3項甜點，杜上琾說，「希望客人每次來都能吃到不一樣的甜品，但若未來某些甜點很暢銷受歡迎，也有可能持續推出。」

紅葉谷副營運長游雅評說，從開幕就著重與在地串連，商店商品與食材都採用當地好物，未來也會持續與在地民宿、遊程、小農或職人合作。

從高雄來台東的遊客邱先生說，最近天氣剛好溼溼涼涼的，很適合泡溫泉，下雨天泡湯感覺還不錯，環境佳，加上是新開幕，很適合全家大小來玩。

今年清明連假長達5天，為迎接遊客潮，台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區連假不休息，還特地提早1小時營業，並於4月2日到4日 連假限定的Bunun 舍市集，邀請民眾體驗布農族文化，也能認識在地美食、伴手禮及各種文創好物。