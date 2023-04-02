台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區自去年8月27日開幕，迄今吸引超過萬人造訪，也是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區。紅葉谷園區包含商店展售商品、餐廳菜色都選用當地食材，強調重視在地文化及產業串連，此外，餐廳主廚更精心設計融合在地與時令食材的隱藏版甜點。
選用在地食材、融合原民特色食材入菜，本身是紅葉村布農族人的主廚杜上琾說，近日研發多項甜點，包含馬告紅烏龍戚風蛋糕、荖葉布朗尼、自製晚崙西亞柑橘搭配嘉賓果果醬千層酥餅。
其中選用食材包含鹿野紅烏龍、原民香料馬告、深山野生的山荖葉、泰源特產晚崙西亞、自家阿姨栽種的樹葡萄，都採用在地部落或台東縣內的食材。
杜上琾說，這幾項甜點花了1個多星期研發，手法採中西式合併，不過，這些商品還未正式上市，目前這幾個品項在菜單上是看不到的，但如果客人特別預約，這些甜點將會成為隱藏版的小驚喜。
然而，廚房都會選用最當季、現有的食材來發想菜色，所以不是每次來都能吃到這3項甜點，杜上琾說，「希望客人每次來都能吃到不一樣的甜品，但若未來某些甜點很暢銷受歡迎，也有可能持續推出。」
紅葉谷副營運長游雅評說，從開幕就著重與在地串連，商店商品與食材都採用當地好物，未來也會持續與在地民宿、遊程、小農或職人合作。
從高雄來台東的遊客邱先生說，最近天氣剛好溼溼涼涼的，很適合泡溫泉，下雨天泡湯感覺還不錯，環境佳，加上是新開幕，很適合全家大小來玩。
今年清明連假長達5天，為迎接遊客潮，台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區連假不休息，還特地提早1小時營業，並於4月2日到4日 連假限定的Bunun 舍市集，邀請民眾體驗布農族文化，也能認識在地美食、伴手禮及各種文創好物。
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