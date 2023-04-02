蔡英文總統出訪友邦時過境美國，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）被問到，為何台灣人無法進入位在紐約的聯合國總部大樓時一度變臉，還被「是否中國大陸在管理聯合國」的問題激怒。對此，立法院長游錫堃2日指出，台灣人不該被拒於聯合國大樓門外，在他看來記者們只是點出事實罷了。

游錫堃在臉書指出，藉此機會，他要再次重申我一直以來的呼籲，「請國際民主國家支持台灣加入聯合國」！根據《聯合國憲章》的「住民自決」精神，台灣在1993年誕生「民主國會」，至2016年完成三度政黨輪替後，已經成為一個貨真價實的民主國家。加上2022年台灣是全球第21大經濟體，疫情期間積極協助國際防疫表現亮眼等，台灣絕對有資格加入聯合國。

游錫堃表示，美國與許多民主國家現行的「 一中政策」是不同於中國主張的「一中原則」，請聯合國發言人們不要混淆視聽，不該拒絕台灣人於聯合國大樓門外！我也期盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》，讓台灣能有意義參與國際組織。

他也特別感謝在3月27日聯合國秘書長發言人例行記者會上，不畏強權、點出事實、為台灣發聲的三位國際記者，包括愛爾蘭時報記者莫瑞Yvonne Murray、半島電視台記者貝伊斯James Bays、法國記者拉瓦蕾內Celhia De Lavarene。希望世界能有更多人，堅定與普世價值站在一起，為台灣發聲。