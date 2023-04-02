前總統馬英九近日訪陸展開祭祖之旅，一舉一動遭綠營放大檢視，連與大陸國台辦主任宋濤會面都被酸遭矮化，不過國民黨台北市議員鍾沛君反嗆，總統蔡英文此次出訪過境美國，最高也只有可能見到眾議院議長麥卡錫，「那是游錫堃等級，難道我們也要叫她不要見，那是矮化，是在笑你嗎？」

鍾沛君昨（1）日在中天節目《週末大爆掛》表示，蔡英文、馬英九在差不多的時間出訪，但馬先出發，因此遭到民進黨相當嚴格的監督，連有沒有鋪紅地毯、發言有哪些關鍵字都被挑出來，但馬卻講了台灣、中華民國、總統等詞，讓綠營完全翻車，反觀蔡英文稱選舉過太久，忘記怎麼講台語，「這發言如果從馬英九的嘴巴出來，哇不得了，簡直翻天覆地」。

「側翼翻車的原因就是來自這種雙標監視，現在才讓蔡英文陷入這麼尷尬的狀況！」鍾沛君指出，馬英九見宋濤被說是遭到矮化，但在野黨不會因為蔡英文見不到美國總統拜登就說是被矮化，「只見到拜卡錫，那是游錫堃等級，難道我們也要叫她不要見，那是矮化，是在笑你嗎？」

鍾沛君強調，若有機會讓更多人看到台灣、與台灣交流，就算蔡英文只見得到美國的州長，在野黨也不會幸災樂禍，「因為在外她就是元首，可是民進黨上上下下在看馬英九，並不是用這樣的目光」。