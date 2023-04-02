一名網友抱怨從小到大三，父母都規定他不能關房間的門，讓他根本不能在房間內手淫，日前他再也受不了，決定把「色色權利」爭取回來，於是某次他故意關上房門惹怒父親，等到父親拿鑰匙開門時，他突然轉身把「抽動1幕」給父親看，父親當下馬上關門，此後他就能自由關門、鎖門了。

該網友在Dcard發文，他的家庭從小規定不能關房門，理由是父母擔心孩子會「做壞事」，父親只要發現房門關個，就會發飆衝進房間確認他在幹嘛，一直到他大三仍是如此，他崩潰喊「一個男人怎麼可能長到22歲不Masturbation（手淫）呢」，他說每次都要趁父母出門時才會手淫，好幾次父母都在手淫時提前回家，他曾剛手淫完，下秒附近就進家門，讓他超慌張。

「我受不了了，決定把在房間Masturbation的權力爭取回來！」該網友某次在老家時決定祭出狠招，他故意關房門後大聲放色情片聲音，後來父親氣沖沖地拿鑰匙準備開房門時，他毫不慌張地轉身讓父親看見他的行為，他甚至差點射精，父親看到後當下馬上關門；他後來偷聽到母親對父親說要給他一點私人空間，父親則說想問看看朋友都如何處理，母親說這種事不用跟別人說。

該網友說從此之後他連假回家都可以地關門或鎖門；爆笑過程引起網友討論，其他網友留言「這真的是父母嗎？根本是控制狂，你竟然有辦法忍到大三，是我就嗆爆他們了」、「去浴室慰慰不就好了，你爸媽不會規定上廁所，洗澡都不能鎖門吧」、「以前被我爸看到，他還很開心的講長大了！小鳥滿大的」。