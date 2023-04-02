正值清明連假，許多家庭都會返鄉掃墓，不過傳統習俗中有「出嫁女兒不能回娘家掃墓」的禁忌，否則恐會分掉兄弟的福分。民俗專家楊登嵙在《旺好運》指出，現代社會生育率較低，很容易遇到一家只有女兒、無人掃墓的窘境，因此分享2招解方，分別是不要拿香和插香在香爐裡，或可以將供品寄回娘家代為祭拜，若是娘家只有女兒、沒有兒子，則不會有觸犯禁忌的問題。

楊登嵙指出，在老一輩的觀念裡，嫁出去的女兒就像潑出去的水，代表女兒已經不是原家庭的一份子，而是夫家的成員，所以一切都應該以夫家為重，並祭祀夫家的祖先；此外，還有習俗認為，出嫁女兒掃娘家的墓，會分掉娘家兄弟的福分，所以相當避諱。

不過楊登嵙表示，現代社會生育率低，很多夫妻都只生1、2個孩子，若剛好都是女兒，就可能落得沒有人掃墓的窘境，因此他分享了2種化解方式，包括要回娘家掃墓的女兒或外孫女，在祭拜祖先時不要拿香、不要插香在香爐，只需誠心誠意合掌祭拜祖先，就不會有分掉娘家兄弟福分的問題。

另外，嫁出去的女兒或外孫女，可以把供品寄給娘家的兄弟，請他們代為祭拜，也就是所謂的「寄禮」，就可以化解民俗禁忌。

不過，楊登嵙也指出，如果娘家只有女兒、沒有兒子，就不會有觸犯禁忌的問題。

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