灑水車於水資源回收中心廠內，再生水取水口抽取再生水使用。（台中市政府提供）

水湳水資源回收中心提供再生水予中央公園澆灌灑水使用。（台中市政府提供）

氣候變遷旱澇不均，缺水已逐漸成為常態！中市府水利局指出，為減少自來水使用量落實「一滴水用兩次」精神，積極推動再生水免費取用服務，取用水資源回收中心從6處增加至9處；分別為石岡壩、豐原、台中港特定區、福田、文山、水湳、黎明等水資源回收中心，每日約10.67萬噸再生水供民間企業及機關等需水者取用。

水利局說，民眾取用再生水時可自備裝水容器，每日上午9時至下午4時，向水資源回收中心警衛室或管理大樓登記後即可免費取用。水利局另增設快速取水接頭提供大型水車加快水車取水速度，可在短時間內有效提取再生水；如有大量取水或取用時間以外需求，可洽各水資源回收中心協助。

水利局指出，再生水可作為澆灌、灑水抑制揚塵、清洗街道或路面等生活次級用水使用，可供消防局救災水源取用或建置再生水專用管線，將再生水直接送達鄰近公園進行綠地澆灌；如水湳中央公園澆灌用水即利用水湳經貿園區的中水道管網系統，將水湳水資源回收中心回收水穩定供應作為中央公園澆灌、環境景觀維護及廁所沖洗使用。

水利局表示，目前缺水已逐漸成為常態應隨時做好準備，除再生水提供使用外，水利局設有RO級移動式淨水設備，隨時待命調度以因應乾旱缺水危機，並規畫中長期水資源永續再利用計畫。再生水是生活汙水經由水資源回收中心處理過，符合行政院環保署規定標準。

水利局強調，包含福田水資源回收中心再生水回收再利用計畫，將供應每日5.8萬噸再生水予台中港工業專區；水湳水資源回收中心，將供應每日1萬噸再生水予中部科學園區台中園區使用。再生水具有水質及水量穩定性的特質，可做為工業及科技業者冷卻水使用，減少大量自來水使用量。