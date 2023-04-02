美國前總統川普因涉及色情片女星封口費一案遭到起訴，最新民調顯示，他的支持度不減反增，甚至大贏共和黨2024潛在競敵佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）26個百分點，是至今最大領先幅度。

川普角逐2024總統大選的共和黨潛在勁敵佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），批評川普被起訴。

川普3月30日因涉及支付AV女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費案衍生的爭議遭到紐約檢察官起訴，預計4日到案說明。雅虎新聞（Yahoo News）報導，他被起訴後，雅虎新聞與「輿觀」（YouGov）在24小時內針對1089名美國成人進行調查，關於2024總統大選中川普與迪尚特對決的問題上，川普獲得了57%共和黨、親共和黨受訪者的支持，迪尚特獲得31%，川普大贏迪尚特26個百分點，是至今最大領先幅度。

First post-indictment poll has Trump gaining nearly 20 points of ground over DeSantis relative to YouGov’s last survey of the race two week’s ago https://t.co/Q0p9l0Vvjz pic.twitter.com/MWulp7gkvk — G Elliott Morris (@gelliottmorris) April 1, 2023

值得注意的是，不到兩周前，川普在民調中僅領先迪尚特8個百分點，川普獲得47%、迪尚特獲得39%，2月民調才顯示，迪尚特以45%支持度小幅領先川普的41%。

如果讓川普擴大與其他多名共和黨對手競爭，他的支持率從先前的44%上升至52%，迪尚特則從28%降至21%。

Post-indictment poll: Trump surges to largest-ever lead over DeSantis



Trump: 52% (+8 from Mar 20)

DeSantis: 21% (-7)

Haley: 5%

Pence: 3%

Pompeo: 2%

Christie: 2%

Ramaswamy: 1%



2-Way:

Trump: 57% (+10)

DeSantis: 31% (-8)



YouGov (B+) | 318 RV | 03/30-31https://t.co/eK3gAsY3oK pic.twitter.com/jB54Xxeycb — InteractivePolls (@IAPolls2022) April 2, 2023

另外，54%受訪者希望川普代表共和黨角逐2024，較上一次調查的51%有所上升。

不過這份民調顯示，在填寫問卷當下，只有34%聽到「很多」川普被起訴的消息，至今檢方也尚未公開他被控什麼罪名，因此報導指出，民調無法明確呈現這場官司能幫助川普再度入主白宮。

而且事實上這份民調結果也顯示，高達52%美國人認為，如果川普被宣判有罪，他不應該再度入主白宮，只有31%認為他可以。

另外民調也顯示，拜登的支持率仍高於川普，兩人分別為45%與43%。

報導指出，整體而言，至少在初始階段，起訴似乎未對川普造成傷害，他的好感度達45%，高於前11次調查結果；在共和黨人中，川普的好感度從74%升至79%。