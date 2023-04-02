政府普發6000元現金，日前開放銀行提前匯入，不過有民眾發現，查詢後出現「入帳失敗」的字樣，才發現自己填的帳戶資料與個人資料不符。數位發展部表示，只要重新登記就可以了，也可以10日至ATM領取現金、17日至郵局臨櫃領現，所有管道都開放至10月31日。

數位部表示，連假有超過1000萬人的6000元交易需要透過金融機構入帳，請民眾耐心等待，而直接入帳跟首波登記入帳的民眾，只要資料帳號無誤，會陸續在6日至10日期間完成入帳，而若是沒有收到入帳通知，也可以到官網查詢登記資料的核驗結果。

數位部說，若出現「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」，就代表領取資格已檢核完成，帳號資料送銀行核驗及入帳處理中，只要耐心等待銀行完成帳號核驗，無誤就會進行撥款。

而若出現「入帳失敗」或「帳號核驗失敗」也不用緊張，數位部指出，民眾可以確認個人資料與帳戶資料正確後重新登記，或嘗試改用同一人名下其他銀行帳戶，也可以選擇10日起改透過ATM領取現金，或是17日起至郵局臨櫃領現，所有管道都開放至10月31日，「不用趕都領得到」。