4樓美食街快閃台南最夯「日和理想布丁」，可品嘗到台灣土雞蛋的濃醇口感。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心平常已是新竹人最愛逛街採購的首選，「新竹人不是在巨城就是在前往巨城的路上」這句話並不誇張，而巨城在清明連假並未以此為滿，持續再推出獨家快閃櫃、集客活動，保持絕對的新鮮感與流行話題，要吸引更多的顧客。

巨城指出，迎接清明連假，巨城特別引進獨家餐飲品牌，網羅全台最強輕食甜點限時快閃，還有大小朋友最喜歡的街頭藝人互動秀、兒童故事節系列活動，以及豐富多元的消費滿額贈、來店禮、點數兌換等虛實活動，歡迎闔家大小來巨城歡度連假。

美食生力軍包括泰、中、韓、日式料理獨家登場，4樓有桃竹苗獨家全新品牌「這味泰泰」傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，濃郁湯頭加上Q彈米線令人垂涎；「Mrs.Mapo」將傳統家常麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等絕佳風味超級下飯。

還有「阿達師五星麵鋪」、「八色烤肉mini」、B1的「朝鮮饌」、「鮨富」、「搭啵s手作甜點」、「日和理想布丁」、「CIRCLE法式紅豆餅」，台中「尷尬司康」。

最受歡迎的巨城活動，連假天天帶來神乎其技的街頭派對嗨翻天，神奇魔術、馬戲團雜耍、肢體默劇等吸睛表演。

另，大小朋友引頸期盼的「Big City兒童故事節」盛大推出熱烈報名中，即起至5日以及8日、9日下午2點及3點半，在3F BBC三合院帶來好聽好玩故事屋，不同的故事主題陪小朋友們一起進入奇幻冒險旅程。

4月15日Big City百人寫生大賽邀請全家大小一同創作，運用豐富的想像力畫出心中最繽紛的巨城，將有機會展出作品並且把獎金帶回家；4月16日還有好玩的劇團上演精采好戲「我也想要長大」，跟著可愛逗趣的角色徜徉在熱鬧的童話戲劇裡。

此外，即起至4月9日前全館當日消費累計滿額即可兌換「威秀電影票」1張；登陸巨城APP成為會員參加阿Mall ＆ Mall妹集點樂，掃描消費滿額發票還可集點換美食，到APP「點數兌換」區扣HAPPY GO點數玩遊戲，即有機會獲得「500枚湯姆熊代幣」以及全館眾多泰式點心。