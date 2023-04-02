巴爾幹國家蒙特內哥羅（Montenegro）舉行總統選舉第2輪投票，在首輪投票中得票率占前兩名的候選人，即61歲的現任總統、「社會主義者民主黨」（DPS）候選人朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）和「歐洲現在運動（Europe Now）」候選人、36歲的政壇新星米拉托維奇（Jakov Milatovic）在第2輪投票中展開角逐。

投票於今天（2日）7時開始，20時結束。據蒙特內哥羅選舉委員會公布的數據，共有54萬餘名選民獲得資格，可在總統選舉中投票；在總統選舉第2輪投票中，得票率較高者直接勝出。

本月19日，蒙特內哥羅舉行新一屆總統選舉，7名總統候選人在首輪投票中無一人獲得半數以上選票；朱卡諾維奇在第一輪選舉獲得35％選票，米拉托維奇獲得29％選票。因此根據蒙特內哥羅選舉法，得票率前兩名的總統候選人進入第2輪角逐。

據法新社引述分析人說法，米拉托維奇的贏面頗大，因為當地民眾渴望推翻朱卡諾維奇和其領導的社會主義者民主黨長達數十年的統治。米拉托維奇曾任該國的經濟發展部長，他支持蒙特內哥羅加入歐盟，也提倡蒙特內哥羅和塞爾維亞之間維持更密切的關係。