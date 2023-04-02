蕭秉治昨擔任五月天嘉賓。（相信音樂提供）

鼓鼓昨為五月天演唱會開場演出。（相信音樂提供）

五月天高雄演唱會昨第3場演出。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」1日在高雄世運主場館進行第3場演出，邀請蕭秉治擔任嘉賓同台合唱，一直視五月天為偶像的蕭秉治一出場就因緊張全身抖不停，阿信看到立刻暖心緊握他手給予最安定的力量，演出結束蕭秉治下台後，石頭感性表示蕭秉治不是外人、以後他可以做內人，阿信搞笑表示石頭內人有來，隨即撩粉說現場所有5萬名觀眾都是五月天的內人，全場粉絲陷入瘋狂。

昨正好是愚人節，常被師兄捉弄的蕭秉治笑說：「搭上高鐵想到今天愚人節，一直都在想是不是其實沒有嘉賓橋段。」直到演出後才發現夢想成真，連在彩排時仍覺得是不是會被騙。此外，五月天也力挺蕭秉治新作，欽點合作蕭秉治的百萬夯曲〈外人〉。

雖已是第8度在高雄世運主場館開唱，五月天依舊感觸很深，怪獸回想第一次在世運開唱，大到不行的場館，從延伸台跑了一圈就喘，但每次站上這個場地，看到滿滿的歌迷，心中一直充滿感謝；石頭則想起以前來到南部演出，「在車程4個多小時的時間裡，都在想等下會有人來看五月天嗎？那時很擔心，台下小貓2、3隻，但高雄朋友很熱情，每次都來很多，就像今天你們」。

蕭秉治中場現身與師兄五月天合唱〈OAOA 〉，雖然蕭秉治一直給人狂人霸氣形象，但每回遇師兄，立刻變成迷弟緊張到不行，得知蕭秉治5月6日將在高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會的門票己售完，五月天鼓吹他加場演出，蕭秉治反應相當快，立刻邀請師兄擔任嘉賓，「我加場要賣完只有一種可能性，老闆們要當嘉賓」。

昨演唱會開場嘉賓由即將在4月發片的鼓鼓呂思緯擔任，帶來熱騰騰新曲〈好了啦〉等歌誠意滿滿，已3年沒站上五月天演唱會舞台擔任開場嘉賓，鼓鼓大陣仗攜12位舞者震撼首唱，讓歌迷熱情為之沸騰。〈好了啦〉MV發行7天點擊次數破百萬，鼓鼓將於5月27日在台中舉辦新專輯演唱會，他說：「我手機今天又跳出一個訊息，帳戶出現6000塊，希望大家能把錢留下來看我演唱會。」