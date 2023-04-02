去年獲青年補助的陶藝業者。（周麗蘭攝）

雲林縣政府去年首次補助青年創業，今年續辦自1月起開放申請，日前截止總計超過50組青年申請，申請金額超過2000萬元，縣府勞青處本月將召集委員會審查，5月公告補助名單。

去年青創補助金幫助11名青年投入農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業，預估創造超過百萬元以上產值。去年補助門檻為20歲至35歲，但不少年輕人陳情有心創業、生意有起色店家的經營者超過35歲，雲林縣府從善如流開放門檻至40歲，在雲林設籍或在雲林創業的青年都可申請。

受年齡門檻開放激勵，今年申請件數「爆棚」，超過50組青年報名，申請金額超過2000萬元，較去年多1倍以上，超乎縣府預期。 勞動暨青年事務發展處長張世忠說，「微創型」最高補助30萬元、「專案型」最高補助200萬元可用於購置、興建、租賃廠房、機器設備，4月審查，5月公告補助名單。

今年創業構想案也包羅萬象，有寵物美容、農業、運動、餐飲、健康養生、綠能等產業。

張世忠表示，今年開放申請後陸續在斗南、西螺、北港、虎尾等鄉鎮巡迴辦理說明會指導計畫書撰，幫助青年有效抓住撰寫重點；線上說明會瀏覽數也超過千人，在線解決創業以及補助金相關問題超過百通，展現雲林青年創業活力與熱情。