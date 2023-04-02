依照政府原先規訂，最快收到6000元的民眾是採取上網登記方式，原先是4月6日起入帳，行政院召開臨時會議同意，銀行可在連假前設定提前入帳，8公股行庫和許多民營銀行在1日，中華郵政則在2日撥款。
渣打銀行2日表示，已執行行政院「全民共享普發現金」撥款，首批完成登記的客戶已入帳。
至於花旗、星展、匯豐等3家外銀，應是依照原訂的4月6日起入帳現金6000元。
行政院全民共享普發現金6000元，渣打國際商業銀行2日跟進本國銀行、中華郵政，執行撥款，首批完成登記的渣打客戶，可以透過刷實體存摺、或查詢行動銀行、網路銀行，在摘要/備註上顯示「行政院發」的6000元。
依照政府原先規訂，最快收到6000元的民眾是採取上網登記方式，原先是4月6日起入帳，行政院召開臨時會議同意，銀行可在連假前設定提前入帳，8公股行庫和許多民營銀行在1日，中華郵政則在2日撥款。
渣打銀行2日表示，已執行行政院「全民共享普發現金」撥款，首批完成登記的客戶已入帳。
至於花旗、星展、匯豐等3家外銀，應是依照原訂的4月6日起入帳現金6000元。
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