依照政府原先規訂，最快收到6000元的民眾是採取上網登記方式，原先是4月6日起入帳，行政院召開臨時會議同意，銀行可在連假前設定提前入帳，8公股行庫和許多民營銀行在1日，中華郵政則在2日撥款。

渣打銀行2日表示，已執行行政院「全民共享普發現金」撥款，首批完成登記的客戶已入帳。

至於花旗、星展、匯豐等3家外銀，應是依照原訂的4月6日起入帳現金6000元。