據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，當前產蛋雞隻約3116萬隻，較上周3158萬隻再少42萬隻，雞蛋每日生產量從上周12萬箱(每箱約200顆)降至11萬1500箱。中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今(2)日指出，本周蛋價持平不漲，因為黑市價格仍舊猖獗，而非缺蛋獲得改善。

國內缺蛋未解，目前產地價及批發價每台斤來到45.5元及55元的歷史高價，產業界基於生產成本與利潤多次要求漲價，不過昨日蛋價督導委員會並未召開會議。

陳進丁指出，現階段的產蛋率依舊相當低，價格上因為黑市價格猖獗，就算漲價、報價了也沒有用，所以本周蛋價才沒有繼續漲，因此凍漲的原因並非蛋荒有解。

至於下周是否會開會討論是否漲價？陳進丁指出，現在市場零售的白蛋每台斤已經超過90元，即使調漲3-5元依舊存在價格差距，因此短期內蛋價應該都不會改變，畢竟報價與黑市價格差異太大。