基隆市區較為外地遊客熟知的大型停車場，連假首日交通秩序堪稱良好。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

有不少民眾表示，基隆市政府來往市區與西三停車場的免費接駁車立意良好。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

有鑑於228連假期間，基隆市區湧進大量車潮，基隆市交通處清明連假期間推出「好停車」專案，透過跨局處合作，引導外地車流至市區外圍停車空間。交通處指出，連假首日基隆市區交通尚稱順暢，展現初步成效。

依基隆市交通處統計，連假首日基隆市區車流最多的路段是中正路往南車流，相較平日多出26％。其次是孝二路往南（往高速公路方向），較平日多出19％，孝二路往北（往海洋廣場方向）也較平日多出15％。

交通處表示，已在中山高基隆端大業隧道北上出口處，透過多媒體看板，以及往西岸高架橋到西三停車場之間設置有多面指引牌面，將北上的車流引導至基隆港西岸的西三停車場。民眾也可以透過沿線裝設之「國旗」來辨別前往西三停車場停放車輛。

據了解，連假首日基隆市區的車流增幅並不算大，市區的東岸停車場、信二停車場以及愛三路上的博愛停車場，都還有停車空間。不過，透過市府推動的「好停車」專案，也紓解部分到基隆遊玩民眾的車流。交通處認為成效獲得初步的展現，市區交通整體狀況堪稱流暢。

交通處也表示，透過基隆市府跨局處合作，也有不少民眾樂於利用前往西三停車場的接駁專車往來停車場與市區的相關景點。較為外地遊客所知的博愛、東岸及信二等大型停車場，也較沒有進場車輛大排長龍的現象。

交通處指出，市府也請基隆市警察局第一分局及第二分局，派出員警協助市區的交通疏導，後續幾天的連假期間市府也將會視狀況滾動式調整相關政策。