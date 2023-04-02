曾以英倫美男形象及作品《BJ單身日記》、《新娘百分百》風靡全球的威尼斯影帝休葛蘭近期宣傳新片《龍與地下城：盜賊榮耀》，在玩「殘酷二選一」的採訪中被主持人問到：「人生最後悔拍了哪部電影？」，眼看不是選吃蟲就是正面回應，休葛蘭想了想回道：「於1989年播出的電視電影《浪漫騎士》。」

休葛蘭隨後自嘲，選出一部他拍的很爛片並不難，主要是他不想抹煞辛勤電影工作者的努力。但提到於1989年播出的電視電影《浪漫騎士》，休葛蘭還是十分坦白，他表示自己在片中本該是英俊瀟灑的騎士但沒想到電影預算過低，他帶著醜陋的假髮跟醜陋的帽子，戲稱自己跟跟卡通人物一樣愚蠢，加上他緊張時的高八度嗓子，浪漫騎士都不浪漫了。

《浪漫騎士》在電影評論網站IMDb上的評分可以幫休葛蘭作證，該電視電影僅拿下10分裡面的5.5分，更有網友評論：「不要浪費錢購買跟這部電影有關的一切。」