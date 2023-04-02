國有財產署日前停止台中霧峰光復新村委託代管，並採分街廓方式辦理標租，由無限連結有限公司取得第1筆標租案，租下忠孝路5間房舍計畫經營Longstay業務。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

國有財產署日前停止台中霧峰光復新村委託代管，並採分街廓方式辦理標租，由無限連結有限公司取得第1筆標租案，租下忠孝路5間房舍計畫經營Longstay業務；台中市議員李天生2日指出，立委何欣純、林靜儀爭取其畫入參山國家風景管理處，希望一同讓光復新村風華再現。

光復新村是早期眷村，產權屬於國產署，過去曾一度荒廢，後由國產署委託台中市政府管理、活化，但日前國產署擬定「文化標租」政策，國有文資土地不再提供無償使用，並將列入「文化景觀」的光復新村採分街廓方式辦理標租，當時也引起地方人士熱議，如今傳出好消息。

無限連結有限公司表示，將延續其在台東、南投營運Longstay的經驗，在標租光復新村房舍後，計畫投資逾千萬元打造Longstay基地，並納入國際背包客及失智症照顧等業務，希望提供更多服務同時一併保留光復新村省府眷舍文化資產；至於標租期限為5年，可以再延長3次，共計可營運長達20年。

李天生指出，由於光復新村目前僅開發3分之1，立法委員何欣純與林靜儀皆計畫提案，爭取將光復新村納入觀光部交通局參山國家風景區，並委由觀光局進行全面規畫，讓光復新村發展成為地方重要觀光景點，希望大家一起讓光復新村風華再現。

另外，光新復新村內現有勞工局「摘星計畫」、原民會「原流新創聚落」，不在國產署收回範圍，至於社會局「INGO」則停止委託管理，未來將輔導進駐單位改向國產署標租。

台灣花園城市發展協會秘書長吳東明指出，國產署出租土地、房舍，邀集民間的創意與資源進駐，可以提升光復新村的活力，但為避免未來各個單元的經營方向缺乏一致性，影響光復新村文化景觀特色，主張設立管理機關，以整體性的角度統籌規畫，建立橫向聯繫與妥善管理，不要讓光復新村淪為大雜院。