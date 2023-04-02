聊天機器人自問世以來，引發了不少爭議。義大利政府日前對ChatGPT開鍘，理由是這種聊天軟體大量從網路撈取資訊，恐怕涉及侵犯隱私。而比利時則發生了男子因為沉迷和機器人聊天，最後自殺身亡的不幸事件。

根據《比利時時報》、《每日郵報》和《紐約郵報》報導，這名30多歲的男子和妻子育有2個小孩，一家四口原本過著美滿的生活。兩年前開始，這名男子開始和一個名叫Eliza的機器人聊天，「Eliza會回答他的問題，他則把它當成傾吐心事的對象，就像嗑了藥一樣，早晚都離不開」，男子的妻子回憶道。

妻子表示，丈夫和AI聊天之後，對未來愈來愈感到絕望，他們聊到氣候變遷，六周後，丈夫就自殺了。

「他說他看不到任何解決地球暖化的辦法，於是把所有希望都寄託在科技和人工智慧上，」他的妻子說。丈夫過世後，她查看了他的對話紀錄，「他向Eliza提議犧牲自己的生命，讓Eliza來拯救地球和人類。」令她感到憤怒的是，聊天機器人沒有阻止他自殺的念頭，「Eliza甚至讓他相信，死後他們能在天堂合為一體。」

這起事件引起比利時政府的高度關注。當局表示，人工智慧看似為人類的生活注入了無限可能，使用上卻也充滿危險，其中開發者需要負起很大的責任。而開發這款聊天機器人的矽谷公司GPT-J表示已著手就AI安全性的問題進行檢討改善。

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