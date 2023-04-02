朱姓女子駕駛紅色轎車先倒車撞毀書店，再衝往書店對面餐廳，過馬路女子嚇得花容失色。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

書店鐵捲門扭曲變形，結帳櫃檯周邊更是一片狼籍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

書店結帳櫃檯周邊一片狼籍，玩具模型車、文具、櫃檯等毀損，初估損失至少50萬元。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮64歲朱姓女子2日上午7時許駕駛紅色轎車行經碧山路，準備路邊停車疑似操作不當，先倒車撞進文具店，接著又衝撞書店對面的餐廳，當時行經路人嚇得竄進附近夾娃娃機店躲藏，書店、餐廳的鐵捲門扭曲變形，店內一片狼籍，事故原因警方調查中。

店家監視器畫面顯示，2日上午7時許，原本停放夾娃娃機店門口的紅色轎車，突然倒車並加速，當時正在過馬路的兩個辣妹，聽到紅色轎車撞毀書店鐵捲門「砰！」巨響，嚇得花容失色拔腿竄進夾娃娃機店，接著紅色轎車又衝進書店對面餐廳。

女子無照駕駛路邊停車 先倒車撞毀書店再衝撞對面餐廳

受害書店指出，員工平時都是大約9時到店裡準備，上午9時半開門營業，未料一早接獲通知有轎車撞進店裡，到場真的頭皮發麻，因為結帳櫃檯周邊一片狼籍，玩具模型車、文具、櫃檯等，初估損失至少50萬元。餐廳的鐵捲門、裝潢、櫃檯等受損，仍在清查損失中。

警方指出，這起事故發生在上午7時許，所幸當時店家尚未開門營業，並沒有造成傷亡，僅肇事的64歲朱姓女子受了一點輕傷，調查發現朱女的駕照已被註銷，屬於無照駕駛，依法開單告發，詳細肇事原因將進一步調查釐清。